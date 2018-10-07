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مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا حافلة ركاب بالكونغو الديمقراطية

08:40 م الأحد 07 أكتوبر 2018
مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا حافلة ركاب بالكونغو الديمقراطية

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة – (أ ش أ):

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن خالص التعازي في ضحايا اصطدام حافلة ركاب بحافلة أخرى تحمل نفط جنوب غربي العاصمة الكونغولية كينشاسا، ما أسفر عن وفاة نحو 39 شخصًا وإصابة 8 آخرين.

وقدّمت مصر التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، كما أكدت مصر على وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب الكونغو الشقيق في تلك الأزمة.

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