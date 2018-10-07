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العمليات المشتركة العراقية تنفذ عمليات لملاحقة بقايا "داعش" في الأنبار والجزيرة

07:35 م الأحد 07 أكتوبر 2018
العمليات المشتركة العراقية تنفذ عمليات لملاحقة بقايا "داعش" في الأنبار والجزيرة

ارشيفية

بغداد - أ ش أ:

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الاحد، تنفيذ عمليات لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي في الأنبار والجزيرة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية بيان من القيادة جاء فيه : "بإشراف قيادة العمليات المشتركة تنفذ قيادتي عمليات الأنبار والجزيرة عمليات تعقب وتفتيش لملاحقة بقايا تنظيم داعش الارهابي وتأمين كل هذه المناطق".

وأضاف البيان أن العمليات تمت بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي.

وكانت القيادة للقوات المسلحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق تحرير أرض العراق بالكامل من "داعش".

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