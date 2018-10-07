رئيس البرلمان العراقي يؤكد لعبد المهدي أهمية تشكيل حكومة خدمات قوية

بغداد - أ ش أ:

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ، اليوم الأحد ، أهمية تشكيل حكومة خدمات قوية وفق معايير الكفاءة والنزاهة وبما يمكنها من مواجهة التحديات الراهنة وتلبية تطلعات الشارع العراقي.

وقال الحلبوسي ، في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) ، إنه التقى رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ، موضحا أن الجانبين استعرضا تطورات الأوضاع على الصعيدين السياسي والأمني والجهود المبذولة للوصول الى رؤى مشتركة للاتفاق على برنامج وطني يسهم في تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف عادل عبد المهدي في بتشكيل الحكومة المقبلة.