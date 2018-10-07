أمريكا وكوريا الشمالية اتفقتا على عقد قمة ثانية فى اسرع وقت ممكن

سول - أ ش أ:

ذكر بيان صادر عن مكتب الرئاسة فى كوريا الجنوبية اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية اتفقتا على عقد قمة ثانية بين زعيمي الدولتين في أسرع وقت ممكن.

وأشار راديو (صوت أمريكا) الى أن هذا الاعلان يأتى بعد فترة قصيرة من وصول مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى الى سول قادما من بيونج يانج ، حيث اجتمع مع الزعيم الكورى الشمالي كيم يونج أون.

واوضح بومبيو ، في تصريحات صحفية ـ أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتفقتا على مواصلة المحادثات من أجل تحديد موعد ومكان انعقاد القمة الأمريكية الكورية الشمالية الثانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد إجتمع لأول مرة مع الزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة.