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مقتل جندي عراقي وإصابة إثنين آخرين بانفجار عبوة ببغداد

07:26 م الأحد 07 أكتوبر 2018
مقتل جندي عراقي وإصابة إثنين آخرين بانفجار عبوة ببغداد

انفجار - صورة ارشيفية

بغداد - أ ش أ:

ذكر مصدر أمني عراقي، اليوم الاحد، أن جنديا قد قتل وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ببغداد.

وقال المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للجيش للعراقي ضمن قضاء أبو غريب ، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي ، وشهدت خلال الأشهر القليلة الماضية انخفاضا ملموسا في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الأمنية بين فترة وأخرى على عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

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