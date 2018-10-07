مقتل جندي عراقي وإصابة إثنين آخرين بانفجار عبوة ببغداد
بغداد - أ ش أ:
ذكر مصدر أمني عراقي، اليوم الاحد، أن جنديا قد قتل وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ببغداد.
وقال المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للجيش للعراقي ضمن قضاء أبو غريب ، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.
يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي ، وشهدت خلال الأشهر القليلة الماضية انخفاضا ملموسا في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الأمنية بين فترة وأخرى على عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
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