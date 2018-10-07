مقتل وإصابة 22 من الميليشيات الحوثية في مدينة تعز

صنعاء - أ ش أ:

لقى 5 عناصر من الميليشيات الحوثية مصرعهم، وأصيب 17 آخرون في اشتباكات مع قوات الجيش اليمني في مديرية مقبنة غربي مدينة تعز.

وأفاد مصدر عسكري يمني - في تصريح أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد - إن من بين القتلى القيادي الميداني "أبو مالك"، إثر المواجهات التي دارت بين قوات الجيش اليمني وعناصر المليشيات، مشيرًا إلى أن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش وعناصر المليشيات، بعدما حاولت عناصر المليشيات التسلل إلى مواقع الجيش في تبة الخزان في منطقة قهبان ووادي الجسر ومنطقة القحيفة بمديرية مقبنة.