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    مصرع 20 شخصًا في حادث تصادم سيارات بولاية نيويورك الأمريكية

    06:00 م الأحد 07 أكتوبر 2018
    مصرع 20 شخصًا في حادث تصادم سيارات بولاية نيويورك الأمريكية

    صورة ارشيفية

    كتب – محمد عطايا:

    أعلنت الشرطة الأمريكية، مصرع 20 شخصًا في حادث تصادم سيارات، بأقصى شمال ولاية نيويورك الأمريكية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "اسوشيتيد برس".

    وكانت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة أصدرت احصائية لها العام الماضي، كشفت فيه أن عدد قتلى الحوادث المرورية في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 5.6 بالمئة في 2016 إلى 37461، وهو أعلى عدد خلال عشر سنوات.

    وأضافت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور، أن عدد المشاة الذين قتلوا ارتفع بنسبة تسعة بالمئة إلى أعلى رقم منذ عام 1990.

    مشيرة إلى أن المعدل الإجمالي لوفيات حوادث المرور في الولايات المتحدة، ارتفع بنسبة 2.6 بالمئة.

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