نجل الصحفي السعودي المُختفي: لم نعلم شيئا عن وجوده في تركيا

القاهرة- (مصراوي):

قال صلاح جمال خاشقجي، الابن الأكبر للصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، إنه لم يكن لديه أي فكرة عن وجوده في تركيا، ولم يعلم أي شيء عن رحلته الأخيرة هذه، حسبما نقلته قناة العربية السعودية.

وأوضح صلاح، للعربية، أن القضية تتمثل في اختفاء مواطن سعودي، مؤكدًا أن العائلة تتعاون مع السلطات السعودية للكشف عن ملابسات الأمر، وأنها تتجاوب مع أسرته.

واستنكر نجل الصحفي المختفي، والذي ترددت أنباء عن مقتله في القنصلية السعودية في إسطنبول، محاولات بعض الجهات الخارجية لتسييس قضية اختفاء والده، وهو ما اعتبره "مرفوضًا جملة وتفصيلاً".

وتابع: "الموضوع بجملته هو قضية شخصية وبعيد كل البعد عن الإطار السياسي"، معرباً عن حاجة أسرته "لمعلومات ذات مصداقية".

وفي الوقت نفسه، نفى صلاح أن يكون لوالده أي علاقة بالسيدة خديجة، والتي تحمل الجنسية التركية وتزعم أنها خطيبة الصحفي المُختفي، وقال: "لا أعرف هذه السيدة ولم أسمع بها من قبل سوى من خلال وسائل الإعلام ".

ودعا صلاح السيدة التركية بالكف عن تناول قضية والده قائلا: "نحن أسرته ونحن أولى بالسؤال والاستفسار عن ملابسات اختفائه وبالبحث عنه".

وأكد صلاح خاشقجي أن كافة أفراد أسرته تدعم التحقيقات الرسمية السعودية وهو فقط الذي "سيوصلنا إلى نتائج إيجابية وكشف الحقيقة".

كانت مصادر تركية زعمت أن خاشقجي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول، وهو ما نفاه مصدر مسؤول في القنصلية السعودية في إسطنبول، فجر اليوم الأحد.