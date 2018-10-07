بشار ألاسد: اتفاق إدلب إجراء مؤقت

كتب – محمد عطايا:

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن اتفاق إدلب الموقع بين روسيا وتركيا، يعد إجراء مؤقت، مشيرًا إلى أن بلاده مقبلة على معركة إعادة تأهيل بعض الشرائح "الحاضنة للفوضى والإرهاب"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وتوصلت موسكو وأنقرة، في 17 من الشهر الماضي، إلى اتفاق حول إقامة منطقة منزوعة السلاح جنّب إدلب ومحيطها هجومًا واسعًا لوحت به دمشق على مدى أسابيع.

وكان مسؤولان في المعارضة السورية، المدعومة من تركيا، أكدا أمس، أن جماعات المعارضة المسلحة بدأت، سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في شمال غرب سوريا.

وذكر مسؤول في المعارضة المسلحة لرويترز "عملية سحب السلاح الثقيل بدأت صباح اليوم وستستمر عدة أيام".