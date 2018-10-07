وفد من الشرطة الفلسطينية يختتم دورة تدريبية بالجزائر

الجزائر - أ ش أ

اختتم وفد من الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، دورة تدريبية بالجزائر استمرت أسبوعين، حيث أشاد باحترافية الشرطة الجزائرية في مجال التسيير الإداري والدعم اللوجستي.

وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري اليوم الأحد أن "وفد الشرطة الفلسطينية ثمن المجال المعرفي والاحترافي للشرطة الجزائرية في مجال التسيير الإداري والدعم".

وأضاف البيان أن الدورة تضمنت محاور نظرية وتطبيقية متعلقة بإدارة الدعم، وتسيير العتاد والتجهيزات الجماعية والإمدادات، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمختلف إدارات الأمن الوطني للاطلاع على التقنيات الإدارية واللوجستيكية الحديثة والمتطورة في إدارة الدعم والتسيير.