عائلة "خاشجقي": خديجة ليست خطيبته ونثق بحكومتنا ولتصمت الأبواق المسعورة

القاهرة- (مصراوي):

قال معتصم خاشقجي، المستشار القانوني السعودي، وأحد أقرباء الصحفي المختفي جمال خاشقجي، إن العائلة تجري تنسيقًا مع الحكومة السعودية فيما يخص الصحفي الذي اختفى في تركيا منذ الثلاثاء الماضي، وترددت أنباء عن مقتله، بحسب ما نقلته قناة العربية.

وأوضح خاشجقي أنهم يثقون في الحكومة والإجراءات التي تتخذها، وكل الجهود التي يتم اتخاذها في قضية جمال خاشقجي يتم التنسيق فيها مع الدولة والسفارة في أنقرة.

واتهم المستشار السعودي بعض الدول الأجنبية بامتلاكها أجندات خبيثة، حاولت تمريرها من خلال استغلال موضوع الصحفي السعودي.

وقال، حسبما نقلت العربية، :"نحن نعرف أهداف الذباب الإلكتروني والأبواق المسعورة التي تهاجم الوطن لأهداف سيئة، ونقول لهؤلاء اصمتوا خاب مسعاكم وخابت نواياكم".

وأضاف: "هناك جهات وأشخاص تسيِّس هذا الموضوع وتستخدم اسم العائلة والأخ جمال لتمرير أجندتهم المريضة، وهذا الكلام لا يمشي علينا ولا عمرنا كنا أو سنكون أداة في يد أحد، ونحن ولاؤنا لحكامنا ودولتنا، والسعوديون جميعاً ولاؤهم لوطنهم".

وشدد المستشار السعودي على أن خطيبة الصحفي المختفي خديجة أزرو، وتحمل الجنسية التركية، ليست معروفة للعائلة.

وقال: "ليست خطيبته من الأساس، لا نعرفها ولا نعرف من أين جاءت ولا تمت للعائلة بصلة، وقد تكون أحاديثها وحضورها لتمرير أجندة خاصة بها".

وأضاف: "نحن أبناء هذا البلد والاهتمام الذي وجدناه كان بمثابة البلسم لنا".

كانت مصادر تركية زعمت أن خاشقجي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول، وهو ما نفاه مصدر مسؤول في القنصلية السعودية في إسطنبول، فجر اليوم الأحد.