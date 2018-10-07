مصدر أمني عراقي: إصابة 4 أشخاص إثر تفجير عبوة ناسفة في بغداد

بغداد - أ ش أ

أفاد مصدر أمني عراقي، بإصابة 4 أشخاص، جراء تفجير عبوة ناسفة داخل سيارة "كيا" جنوبي بغداد.

ونقلت قناة (الإخبارية) العراقية، اليوم الأحد، عن المصدر، قوله "إن عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة "كيا " ركاب انفجرت ضمن ناحية الرشيد جنوبي العاصمة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة.

وأشار إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم لهم.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد بين فترة وأخرى تفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة توقع خسائر بشرية وأضرارا مادية في بعض الأحيان.