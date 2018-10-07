انتشال جثة مهاجر والبحث عن مفقودين جنوب تونس

تونس - (د ب أ):

انتشل الحرس البحري التونسي جثة مهاجر، اليوم الأحد، فيما يجري البحث عن مفقودين اثر غرق مركب للهجرة غير الشرعية قرب السواحل الجنوبية للبلاد.

واستقبل المستشفى الجهوي بمدينة جرجيس جثة الغريق صباح اليوم وهو من مدينة بن قردان، بحسب ما ذكرت قناة نسمة الخاصة، بينما تقوم وحدات الحرس البحري بعمليات تمشيط للبحث عن مفقودين آخرين.

وذكرت القناة أن الرحلة الغير الشرعية كانت قد انطلقت من سواحل جرجيس ليل أمس السبت باتجاه أقرب نقطة من السواحل الايطالية قبل أن يتعرض المركب إلى الغرق بسبب سوء أحوال الطقس.

وتمكن الحرس البحري من إنقاذ خمسة مهاجرين كانوا على المركب ويجري البحث عن خمسة آخرين مفقودين.

وشهدت السواحل التونسية حوادث مأساوية هذا العام بسبب الهجرة البحرية نحو السواحل الايطالية، أبرزها في يونيو الماضي عندما غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين من عدة جنسيات، كان يقل نحو 180 شخصا توفى منهم 84 شخصا.