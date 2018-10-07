البشير يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي تعزيز العلاقات الثنائية

الخرطوم - أ ش أ

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، هنأه خلاله بإعادة انتخابه رئيساً لائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية، الحاكم في إثيوبيا، ونيله ثقة ممثلي أحزاب الائتلاف في المؤتمر التنظيمي الحادي عشر الذي عقد في مدينة أواسا.

وتم خلال الاتصال الهاتفي -وفقا لبيان إعلامي للرئاسة السودانية- بحث واستعراض تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، واتفق الرئيسان على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة.

ووجه رئيس الوزراء الإثيوبي الشكر للرئيس السوداني على اتصاله، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وسعيه إلى تعزيزها وتطويرها.