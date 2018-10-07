انطلاق اللقاء الخامس عشر لشباب العواصم العربية بعمان

عمان - أ ش أ

انطلقت بالعاصمة الأردنية (عمان) فعاليات اللقاء الخامس عشر لشباب العواصم العربية، اليوم الأحد تحت عنوان "دور الشباب العربي في الأمن الوطني والسلم العالمي" والذي تنظمه وزارة الشباب الأردنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية بمشاركة ممثلين عن 16 دولة عربية.

وافتتح وزير الشباب الأردني مكرم القيسي، فعاليات اللقاء الذي يستمر حتى 13 من الشهر الجاري، مندوبا عن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، حيث أكد في كلمته خلال حفل الافتتاح، أهمية دور الشباب العربي في تحقيق الأمن الوطني والسلم العالمي.

وقال القيسي - في كلمته - إن الوزارة ارتأت أن يحمل لقاء شباب العواصم العربية هذا العام عنوان "دور الشباب العربي في الأمن الوطني والسلم العالمي" بهدف إيجاد رؤية شبابية عربية مشتركة لمواجهة آفة الإرهاب والعنف والتطرف بأشكاله كافة.

ولفت وزير الشباب الأردني إلى الدور المتميز الذي يقوم به ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بحمل رسالة الشباب للمحافل الدولية، وتعزيز دورهم في تحقيق السلام المستدام، منوها إلى ترؤس ولي العهد في الثالث والعشرين من أبريل 2015 جلسة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، عن دور الشباب في مناطق النزاع في صناعة سلام مستدام، وإلى ما قام به من إنجاز بتبني مجلس الأمن لأول قرار أممي حول الشباب رقم 2250 بعنوان: "دور الشباب في السلم والأمن العالمي".

وألقت الإماراتية ميرا المهيري، كلمة نيابة عن الوفود العربية، قدمت فيها الشكر للأردن على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، معربة عن تقديرها للملك عبد الله الثاني على اهتمامه بالشباب ولولي العهد الأردني على رعاية هذا الحدث الشبابي.