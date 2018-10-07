وزير الدفاع الكويتي: انتصار أكتوبر جسّد امتزاج الدم الكويتي والمصري

الكويت - أ ش أ

بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.

وقال الشيخ ناصر – في برقية التهنئة، والتي نقلتها الصفحة الرسمية للجيش الكويتي على موقع التدوينات "تويتر" – إن انتصارات أكتوبر المجيدة، جسدت تضحيات القوات المصرية الباسلة خلال الحرب التي امتزجت فيها الدماء الكويتية والمصرية.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، عمق الروابط والعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، داعيا المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير والازدهار، وعلى القوات المسلحة المصرية بالرفعة والعزة.