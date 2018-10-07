رئيس النواب العراقي: استقرار سوريا مطلب عربي لاستقرار المنطقة

بغداد - أ ش أ

قال رئيس مجلسِ النوابِ العراقي محمد الحلبوسي، إن استقرار سوريا مطلب عراقي وعربي سيسهم في استقرار المنطقةِ.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقى في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن الحلبوسي التقى السفير السوري لدى العراقِ صطام جدعان الدندح، حيث قام السفير في مستهل اللقاء بتسليم الحلبوسي برقية تهنئة من رئيس مجلسِ الشعبِ السوري حمودة صباغ، بمناسبةِ انتخابه رئيسًا للبرلمان، متمنيًا أنْ تشهدَ المرحلةُ المقبلةُ مزيدًا من النجاحِ والتقدُّمِ للعراقِ وشعبِهِ".

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - العلاقاتِ بين العراقِ وسوريا، وسُبلِ تعزيزِها بما يخدمُ مصالحَ الشعبينِ ، كما استعرضَ اللقاءُ آفاقَ التعاونِ المشتركِ، ولا سيَّما على المستويينِ الاقتصادي والاستثماري.

وأكَّد الحلبوسي أنَّ العراقَ يتطلَّعُ إلى المزيدِ من التعاونِ مع أشقائِهِ العربِ، وخاصةً مع الجارةِ سوريا وعلى المستوياتِ كافَّة، وأن تشهدَ المرحلةُ المقبلةُ إعادةَ الحركةِ الاقتصاديةِ عبر المنافذِ الحدوديةِ بين البلدين الجارين.

واعتبرَ الحلبوسي استقرارَ سوريا مطلب سيسهم في استقرارِ المنطقة، قائلا" إنَّنا أمامَ مرحلةٍ مهمةٍ تتطلبُ تعاونًا بين البلدينِ؛ من أجلِ حلحلةِ المشاكلِ العربيةِ باعتمادِ الحلولِ السياسيةِ، وعدمِ التدخـلِ في شؤونِ الدولِ، واحترامِ سيادتها".

من جانبِه، ثمَّنَ الدندح دورَ رئيسِ مجلسِ النوابِ في توسيعِ أُطرِ التعاونِ بين العراقِ ومحيطِهِ العربي، كما أكَّدَ دعمَ بلادِهِ للعراقِ وعلى الأصعدة كافَّة.