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أردوغان: أتابع شخصيًا مسألة اختفاء "خاشقجي"

04:05 م الأحد 07 أكتوبر 2018
أردوغان: أتابع شخصيًا مسألة اختفاء "خاشقجي"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):

صرح الرئس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد بأنه يتابع شخصيا مسألة اختفاء الكاتب والمعارض السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول في فعالية اليوم :"جاري التحقق من عمليات الدخول إلى القنصلية السعودية والخروج منها، ونسعى للتوصل إلى نتيجة بسرعة".

وأضاف :"سنعلن نتائج التحقيقات إلى العالم مهما كانت ...وبإذن الله لن نواجه حالة لا نرغب بها".

وقال إنه يشعر بحزن شديد "لأن هذا حدث في تركيا".

واستدعت الخارجية التركية الخميس الماضي السفير السعودي في أنقرة وليد بن عبد الكريم الخريجي بشأن خاشقجي، المختفي منذ الثلاثاء الماضي بعد دخوله القنصلية لاستكمال بعض الأوراق.

وتؤكد السلطات السعودية أنه اختفى بعد خروجه من القنصلية، بينما تؤكد تركيا أنه اختفى داخل القنصلية.

ونفى مصدر مسؤول في القنصلية العامة السعودية في اسطنبول في ساعة مبكرة من صباح اليوم صحة تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين أتراك أن خاشقجي قُتل في القنصلية.

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