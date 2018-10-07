ميلانيا ترامب توجه الشكر للرئيس السيسى وقرينته على استضافتها فى مصر
القاهرة - أ ش أ
وجهت ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الامريكي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي على استضافتها يوم امس السبت في مصر.
وكتبت ميلانيا ترامب فى تدوينة نشرتها السفارة الامريكية بالقاهرة اليوم الاحد - "أود أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة الأولى انتصار عامر على استضافتي في مصر".
وأضافت "لقد كانت فرصة جميلة لرؤية الأهرامات بنفسى ، والتي هي حقا كنز تاريخي".
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الأردن: لا موعد محدد لفتح الحدود مع سوريا
-
170
-
151
-
149
-
138
-
125
-
110
-
100
-
100
-
78
-
77
إعلان