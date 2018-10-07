ميلانيا ترامب توجه الشكر للرئيس السيسى وقرينته على استضافتها فى مصر

القاهرة - أ ش أ

وجهت ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الامريكي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي على استضافتها يوم امس السبت في مصر.

‏ وكتبت ميلانيا ترامب فى تدوينة نشرتها السفارة الامريكية بالقاهرة اليوم الاحد - ‏"أود أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة الأولى انتصار عامر على استضافتي في مصر".

وأضافت "لقد كانت فرصة جميلة لرؤية الأهرامات بنفسى ، والتي هي حقا كنز تاريخي".