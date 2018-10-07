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ميلانيا ترامب توجه الشكر للرئيس السيسى وقرينته على استضافتها فى مصر

03:00 م الأحد 07 أكتوبر 2018
ميلانيا ترامب توجه الشكر للرئيس السيسى وقرينته على استضافتها فى مصر

ميلانيا ترامب

القاهرة - أ ش أ

وجهت ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الامريكي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي على استضافتها يوم امس السبت في مصر.

‏ وكتبت ميلانيا ترامب فى تدوينة نشرتها السفارة الامريكية بالقاهرة اليوم الاحد - ‏"أود أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة الأولى انتصار عامر على استضافتي في مصر".

وأضافت "لقد كانت فرصة جميلة لرؤية الأهرامات بنفسى ، والتي هي حقا كنز تاريخي".

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