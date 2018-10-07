مقتل 39 شخصًا في تصادم بين ناقلة وقود وشاحنة في الكونغو

كينشاسا - (د ب أ):

ذكرت وزارة الصحة الكونغولية، اليوم الأحد، أن 39 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 84 آخرون، إثر تصادم بين ناقلة وقود وشاحنة أخرى في بلدة مبوبا غرب الكونغو.

وكان تقييم سابق من الحاكم المحلي قد ذكر أمس السبت أن أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم وأصيب مئة آخرون.

وكانت الناقلة في طريقها من مدينة ماتادي بشرق البلاد إلى العاصمة كينشاسا. ولم يتضح في بادئ الامر السبب وراء اصطدامها بالشاحنة ولا كيفية حدوث التصادم في قرية مبوبا.

وانفجرت ناقلة الوقود، مما أسفر عن حدوث حريق امتد إلى مبان مجاورة.

وقالت الوزارة إن أحد السائقين توفي على الفور، ولم يتم العثور على الاخر.

ودعا الرئيس جوزيف كابيلا لفترة حداد وطني تستمر ثلاثة أيام لضحايا الحادث.

وكثيرا ما تقع حوادث الطرق المميتة في الكونغو وفي العديد من الدول الإفريقية الأخرى، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى البنية التحتية السيئة والمركبات المعيبة.