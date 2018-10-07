وزير الخارجية الأمريكي يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية

سول - أ ش أ

أعلنت مصادر كورية جنوبية مطلعة أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن يجتمع حاليا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القصر الرئاسي، والذي وصل إلى سول في أعقاب زيارته لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أن بومبيو اجتمع اليوم مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أثناء زيارته إلى بيونج يانج؛ لإعادة إحياء مفاوضات نزع السلاح النووي المتوقفة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وأوضحت أنه من المقرر أن يشرح بومبيو نتائج لقائه مع كيم للرئيس مون ويتبادل وجهات النظر معه للمضي قدما في مفاوضات نزع السلاح النووي.

يذكر أن كوريا الشمالية تصر على ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة تدابير مقابلة مثل الإعلان عن نهاية الحرب فيما تؤكد الولايات المتحدة ضرورة تقديم كوريا الشمالية لقائمة بالأسلحة النووية.

يشار إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية تلعب دور الوساطة لتضييق فجوة الخلافات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، لذلك اقترحت وزيرة الخارجية كانج كيونج هوا مؤخرا على الولايات المتحدة تأجيل طلبها لكوريا الشمالية لتقديم قائمة بالأسلحة النووية وقبول تفكيك محقق لمنشأة يونجبيون النووية.