الحشد والجيش العراقيان يطلقان عملية أمنية لتطهير مناطق في تلعفر من داعش

القاهرة - (د ب أ):

أعلن الحشد الشعبي في العراق إطلاق عملية عسكرية بالتعاون مع الجيش لملاحقة خلايا داعش وتطهير جبال مال ويران في محيط مدينة تلعفر غربي محافظة نينوى /400 كلم شمال بغداد/.

ووفقا للموقع الإلكتروني لقوات الحشد الشعي فإن "الحشد والجيش أطلقا عملية أمنية مشتركة لملاحقة خلايا داعش في جبال مال ويران في محيط تلعفر".

ولفت إلى أن "هندسة الميدان في الحشد الشعبي شرعت بعملية رفع العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التابعة لتنظيم داعش".

وتهدف العملية إلى تأمين مختلف المناطق من المخلفات الحربية.

كان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي أعلن في أغسطس من العام الماضي استكمال تحرير مدينة تلعفر من سيطرة تنظيم داعش.