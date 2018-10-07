"سكاي نيوز": الحوثيون ينهبون المساعدات الإنسانية المقدمة من منظمات الإغاثة

صنعاء - أ ش أ

أفادت قناة (سكاي نيوز) عربية، اليوم الأحد، بأن ميليشيات الحوثي نهبت المساعدات الإنسانية التى تقدمها منظمات الإغاثة الدولية، وقامت ببيعها في السوق السوداء بصنعاء.

وأشارت القناة إلى أن الميليشيات تستخدم سيارات الشرطة التى نهبتها لنقل المساعدات المسروقة وبيعها في أحياء صنعاء للمواطنين الذين من المفترض أن تصل إليهم تلك المساعدات مجانا.

وفي سياق ذي صلة، أغلقت الميليشيات مخزنا تابعا لبرنامج الغذاء العالمي وصادرت مواد الإغاثة بعد إيقاف صرف حصة النازحين في مديرية زبيب بمحافظة الحديدة.

وكان رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأن الميليشيات احتجزت 10 سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة بعدما منعتها من إفراغ حمولتها، مشيرا إلى أن بعض السفن محتجزة منذ ما يقرب من 6 أشهر.

جدير بالذكر أن ميليشيات الحوثي، التي تدعمها إيران، مستمرة في حملات الخطف ودهم المنازل في العاصمة صنعاء لليوم الثاني على التوالي، وذلك غداة عملية قمع شملت طلابا وطالبات في جامعة صنعاء بعدما خرجوا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.