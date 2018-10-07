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البرلمان الإيراني يصادق على لائحة الانضمام للمعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

01:49 م الأحد 07 أكتوبر 2018
البرلمان الإيراني يصادق على لائحة الانضمام للمعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

البرلمان الإيراني

طهران - (د ب أ):

صادق البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) اليوم الأحد، على لائحة انضمام البلاد إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) بأن البرلمان صادق على المعاهدة بأغلبية 143 عضوا مقابل اعتراض 120 وامتناع خمسة عن التصويت.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن قرار المصادقة "تاريخي يخدم مصالح الشعب وينتزع الذرائع الأمريكية".

كما اعتبر أن "إيران استطاعت إلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة من خلال نجاحها في إبطال مفعول الحظر الذي فرضته واشنطن".

كانت الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، انسحبت بصورة أحادية من الاتفاق النووي الإيراني الذي كان جرى توقيعه في تموز/يوليو من عام 2015 بين إيران من جهة، وبين القوى الدولية، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا، من جهة أخرى.

وتقول الحكومة الإيرانية إن الانضمام للمعاهدة سيعزز موقفها في ظل اتهامات الولايات المتحدة لها بتمويل منظمات متطرفة.

البرلمان الإيراني طهران مكافحة تمويل الإرهاب محمد جواد ظريف

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