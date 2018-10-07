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الرئيس العراقي: المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة

01:39 م الأحد 07 أكتوبر 2018
الرئيس العراقي: المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد - أ ش أ

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للخروج من مرحلة الفشل في بناء مؤسسات الدولة الحديثة.

وذكرت قناة (الإخبارية) العراقية أن صالح التقى في قصر السلام ببغداد اليوم وفدًا من تحالف "سائرون" برئاسة نصار الربيعي.

وأعرب صالح -خلال اللقاء- عن امتنانه العميق لحرص زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على نجاح المشروع الوطني وتشكيل حكومة راعية لمصالح العراقيين، مشددا على أهمية التعاون الشامل والتنسيق العالي والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكد أن الرئاسة ستولي اهتمامًا جادًا بالالتزام بالدستور وتعميق العلاقات المؤسساتية مع الحكومة وكافة أجهزة الدولة والعمل على تشريع القوانين المؤجلة أو المطلوبة وفي مقدمتها قانون الموارد المائية.

من جانبه، أكد رئيس وأعضاء الوفد ثقتهم بقدرة الرئيس العراقي على لعب دور فاعل وحيوي يضمن جعل المرحلة المقبلة مرحلة تحقق التغيير البناء الذي ينتظره العراقيون ويلبي طموحاتهم بالتقدم والأمن والازدهار.

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