وزير الخارجية السلوفاكي يستبعد ترشحه للانتخابات الرئاسية العام المقبل

براتيسلافا - أ ش أ

أكد وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاجاكاك، أنه سيبقى خارج السباق الرئاسي العام المقبل رغم الدعم الكبير الذي تلقاه في استطلاعات الرأي.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "فوكاس" السلوفاكية الشهر الماضي لقياس نوايا التصويت أن لاجاكاك كان متقدمًا بفارق كبير عن منافسيه، إذ قال 26 في المئة إنهم مستعدون للتصويت له- بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها الإنجليزية.

ومن المتوقع أن تصوت سلوفاكيا على الرئيس القادم في ربيع عام 2019. وقد أعلن بيلا بوجار، وهو مشرع وزعيم حزب موست-هيد، الأقلية المؤيدة للمجر، عن ترشحه.

ويدرس رئيس البرلمان ورئيس الحزب الوطني اليميني "أندريه دانجو" المنافسة في سباق الرئاسة، لكن اتهمته المعارضة بتزوير درجته الأكاديمية.