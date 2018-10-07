تعاون سعودي إيطالي لكشف لغز سفينة غارقة قبل 300 عام

الرياض- (د ب أ):

يعمل فريق سعودي إيطالي على كشف لغز غرق سفينة تجارية قبل 300 سنة بالقرب من سواحل أملج في البحر الأحمر، عبر عمليات بحث في الأعماق.

ونشرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية مقطع فيديو اليوم الاحد يظهر جهود الفريق لمعرفة سبب غرق السفينة.

وتوصّل الفريق إلى أن السفينة التي تقبع على عمق 20 مترًا تحت سطح المياه، تعرضت لحريق، ما أدّى إلى غرقها.

ويعتقد أنها كانت متوجهة إلى ميناء المخا في اليمن، حيث كانت تحمل شحنة من خزف البورسلين الصيني والجِرار الفخارية.