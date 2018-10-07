الأمم المتحدة تدين تفجيري الفلوجة وصلاح الدين بالعراق

بغداد - أ ش أ

أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الأحد، التفجيرين اللذين وقعا في الفلوجة وصلاح الدين صباح أمس، مشيرة إلى أن الإرهاب لن يوقف تعافي العراق.

وأكد الممثل الأممي بان كوبيش - في بيان له أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أنه يدين بشدة التفجيرات التي وقعت في صلاح الدين والفلوجة أمس، معربا عن خالص تعازيه لأسر الذين فقدوا حياتهم ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.. وشدد على أنه لن يتم السماح للإرهاب بعرقلة تعافي العراق ومستقبله.

وكان مصدر أمني عراقي قد صرح بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة حافلة تقل موظفين بمصفى الصينية أثناء مرورهم ضمن تكريت بالقرب من جسر هونداى، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين.. وفي الفلوجة، أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي انفجار سيارة مفخخة وسط المدينة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم اثنان من عناصر الشرطة، موضحا أن إرهابيا استخدم سيارة مفخخة بحي نزال بمدينة الفلوجة، ما أدى لوقوع انفجار أسفر عن إصابة منتسبين اثنين من الشرطة و3 مدنيين.