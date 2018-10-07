نتنياهو: اتفقت مع بوتين على عقد لقاء قريبا

تل أبيب - (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بأنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عقد لقاء قريب بينهما.

وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية اليوم :"تحدثت قبل قليل مع الرئيس بوتين واتفقنا على عقد اجتماع قريبا من أجل مواصلة التنسيق الأمني المهم بين الجيشين".

وجدد التأكيد على أن "إسرائيل ستعمل باستمرار من أجل منع إيران من التموضع عسكريا في سوريا ومن تحويل أسلحة فتاكة إلى حزب الله بلبنان".

وسيكون هذا اللقاء هو الأول بين نتنياهو وبوتين منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية قرب السواحل السورية الشهر الماضي.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن إسرائيل هي المسؤولة عن إسقاط الطائرة قبالة السواحل السورية بعدما أصابتها صواريخ سورية. ووفقا للوزارة فإن الحادث وقع نتيجة قيام طائرة إسرائيلية، كانت تشارك في شن غارات على أهداف سورية، بالمناورة خلف طائرة الاستطلاع الروسية. وأسفر الحادث عن مقتل 15 عسكريا روسيا.

وبعد الحادث، قامت روسيا بتزويد سورية بمنظومة صواريخ إس-300 للدفاع الجوي ومعدات أخرى "لتعزيز أمن فريق العمل الروسي". وتعارض إسرائيل تزويد سوريا بهذه المنظومة باعتبارها تقوض قدرة الطيران الإسرائيلي على شن غارات داخل الأراضي السورية.