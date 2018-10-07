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إسرائيل تغلق مداخل 4 قرى بمحافظة سلفيت وتعتقل 12 فلسطينيًا

11:33 ص الأحد 07 أكتوبر 2018
إسرائيل تغلق مداخل 4 قرى بمحافظة سلفيت وتعتقل 12 فلسطينيًا

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - أ ش أ

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مداخل 4 قرى غرب محافظة سلفيت بحواجز عسكرية بدعوى مقتل مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة بركان الصناعية الواقعة إلى الغرب من المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل قرى (بديا، قراوة بني حسان، سرطة ومسحة) بعد إعلانها مقتل مستوطنين وإصابة امرأة أخرى بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار.

وكانت مصادر إسرائيلية قد أشارت إلى انسحاب المنفذ، وأنه جاري البحث عنه.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 12 فلسطينيا من محافظات مختلفة، حيث تم اعتقال 5 شباب من مخيم الجلزون شمال رام الله، و4 شباب من محافظة جنين، و3 شباب من محافظة الخليل، بينهم أسيران محرران من بلدة بيت أمر شمالا.

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الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل إطلاق النار محافظة الخليل

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