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وزير الخارجية الامريكي يصل إلى كوريا الشمالية

11:26 ص الأحد 07 أكتوبر 2018
وزير الخارجية الامريكي يصل إلى كوريا الشمالية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

بيونجيانج- (د ب أ):

وصل وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو إلى بيونج يانج اليوم الاحد، في زيارة تستمر عدة ساعات، يلتقي خلالها مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، وسط توقعات واسعة بأن يقوم بومبيو بتسوية تفاصيل متعلقة بقمة ثانية بين الرئيس الامريكي، دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي.

وقالت وكالة "بلومبرج" الامريكية للأنباء اليوم أن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن سيجتمع بعد ذلك مع بومبيو في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، بعد وصوله إلى سول، قادما من العاصمة الكورية الشمالية، سيتم بعدها صدور بيان مكتوب، طبقا للبيت الازرق(مقر الرئاسة الكوري الجنوبي).

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي وزير الخارجية الامريكي بنظيرته الكورية الجنوبية، كانج كيونج وا خلال زيارته.

الخارجية الامريكية كوريا الشمالية مايك بومبيو كيم جونج أون

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