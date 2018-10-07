الجيش الإسرائيلي: عملية بركان "إرهابية"

تل أبيب- (د ب أ):

أكد الجيش الإسرائيلي أن حادثة إطلاق النار التي وقعت، اليوم الأحد، وأسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين "عملية إرهابية".

وكتب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على حسابه على موقع "تويتر"، :"المخرب الجبان منفذ عملية بركان الإرهابية في المنطقة الصناعية قرب سلفيت ما هو إلا شخص أناني وحقير لم تهمه مصلحة الـ 3300 عامل فلسطيني الذين يعملون في المنطقة الصناعية".

كان الجيش قال قبل قليل أن خلفية الحادث لم تتأكد بعد، وأنه لا يتم استبعاد أي احتمال.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل عدد من البلدات والقرى في شمال الضفة الغربية عقب عملية إطلاق النار، وشرع بعمليات مداهمة واسعة.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن مطلق النار فلسطيني يحمل تصريح عمل، وأنه أطلق النار على ثلاثة أشخاص في مصنع بالقرب من بركان ما أسفر عن مقتل رجل وسيدة وإصابة سيدة أخرى بجروح خطيرة.