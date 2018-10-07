حماس "تبارك" عملية إطلاق النار في الضفة الغربية

غزة- (د ب أ):

أعلنت حركة حماس "مباركة" عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم الأحد وأسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

وقالت الحركة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني،:"تبارك حركة حماس وشعبنا الفلسطيني في كل مكان العملية البطولية قرب مستوطنة أرئيل والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة ثالث بعملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني، وانسحابه من مكان العملية بسلام".

واعتبرت أن "العملية البطولية جاءت في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، والتي تتواصل في الأراضي الفلسطينية كافة، كما تؤكد أن شعبنا لن يقف مكتوف اليدين أمام اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وتدنيسهم المستمر لباحاته، إضافة إلى محاولات سلطات الاحتلال هدم الخان الأحمر، واعتقالهم لأبناء شعبنا في اقتحامات يومية للضفة، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة واعتداءاته الإرهابية المتكررة على مسيرات العودة السلمية".

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن مطلق النار فلسطيني يحمل تصريح عمل، وأنه أطلق النار على ثلاثة أشخاص في مصنع بالقرب من مستوطنة بركان ما أسفر عن مقتل رجل وسيدة وإصابة سيدة أخرى بجروح خطيرة.

من جانبه، ذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن قوات كبيرة من الجيش وجهاز الأمن العام "تقوم بمطاردة المشتبه فيه المعروفة هويته لدى قوات الأمن".

وأكد أن خلفية الحادث لم تتأكد بعد، وأنه لا يتم استبعاد أي احتمال.