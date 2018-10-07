مواطنو البوسنة يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية في ظل توترات عرقية

سراييفو- (د ب ا):

توجه الناخبون في جمهورية البوسنة والهرسك إلى مراكز الاقتراع صباح اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم وانتخاب إدارة للبلاد، وهي التي تتسم بالتعقد وتعدد الاعراق.

وتأتي الانتخابات في ظل تجدد التوترات التي أثارها قوميون ينتمون إلى ثلاث جماعات عرقية، تطمح الى الإبقاء على سيطرتها على مقاليد السلطة، والوضح الحالي المضطرب.

وينصب التركيز على انتخاب الرئاسة الثلاثية للبوسنة، وهي الإدارة التنفيذية العليا في البلاد، والهيئة الممثلة لها على الساحة الدولية.

ويتقاسم رئاسة البلاد ثلاثة مسؤولين، صربي وبوسني وكرواتي، وتبلغ الفترة الرئاسية أربعة أعوام.

ويشار إلى أنه تم تطبيق هذا النظام في عام 1995 في إطار اتفاقية دايتون للسلام، التي انهت الحرب البوسنية، ومنحت السلطة للزعماء العرقيين، لتتوقف الإصلاحات ويتركز النفوذ في يد النخبة السياسية.

وبعد أكثر من عقدين على انتهاء الحرب، مازالت الكراهية وعدم الثقة يسودان البلاد.

ومازالت البلاد منقسمة إلى منطقتين ذاتيتي الحكم: جمهورية صرب البوسنة التي يسيطر عليها الصرب، واتحاد البوسنة والهرسك، الذي يضم البوسنيين والكروات.

ويعد ميلوراد دوديتش، رئيس كيان صرب البوسنة، المرشح الأبرز لتمثيل الصرب في الرئاسة الثلاثية.

وقد أثار ترشيح دوديتش مخاوف بشأن تجدد الاضطرابات بسبب مساعيه لانسحاب صرب البوسنة من الجمهورية كما أنه ينفى وقوع مذبحة سربرنيتشا وجرائم أخرى أثناء الحرب البوسنية.

ويعد المرشح الرئيسي لتمثيل الكروات هو دراجان كوفيتش، الذي يسعى إلى تشكيل كيان ثالث ذاتي الحكم، وهو أمر من شأنه أن يعزز الخطوط العرقية في البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش)، ومن المقرر أن تغلق أبوابها الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش).

ومن المقرر أن يتم اليوم أيضا انتخاب أعضاء البرلمان البوسني المركزي، الذي يعكس فحسب إرادة المنطقتين العرقيتين ذاتيتي الحكم.