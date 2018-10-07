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    ترامب ينتقد عضوة جمهورية صوتت ضد "كافانو" في مجلس الشيوخ

    05:00 ص الأحد 07 أكتوبر 2018
    ترامب ينتقد عضوة جمهورية صوتت ضد "كافانو" في مجلس الشيوخ

    واشنطن (د ب أ)
    انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا ليزا موركوفسكي، ووصفها بأنها "وصمة عار" لكونها السناتور الجمهوري الوحيد الذي صوت ضد تعيين بريت كافانو في المحكمة العليا.

    وقال ترامب لمحطة "فوكس نيوز" في مقابلة عبر الهاتف "اعتقد أنه كان تصويتا محزنا للغاية. اعتقد أنه كان، بصراحة، وصمة عار".
    وأعرب الرئيس عن تقديره للسيناتور الديمقراطي جو مانشين الذي دعم ترشيح كافانو، لكنه كرر خيبة أمله من موركوفسكي.
    وأضاف "لقد فعلت الكثير من أجل ألاسكا، لقد صدمت برؤية تصويتها. أعتقد أنه سيسجل كيوم حزين بالنسبة لها لأنه سيصبح قاضيا عظيما في المحكمة العليا."

    دونالد ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي بريت كافانو المحكمة العليا الأمريكية ليزا موركوفسكي
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