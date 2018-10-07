زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب هايتي.. ولا وفيات حتي الآن

بورت أو برينس (د ب أ)

ضرب زلزال قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر دولة هايتي الكاريبية في وقت متأخر من أمس السبت.

وقع الزلزال على بعد 20 كيلومترا شمال غرب مدينة بورت دي بيه على عمق 15.3 كيلومتر، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجى الامريكية.

ولم ترد تقارير فورية عن وفيات أو أضرار.

وكان زلزال بلغت قوته 7 درجات قد ضرب الدولة الفقيرة في عام 2010 وراح ضحيته أكثر من 220 ألف قتيل.

ولا يزال العديد من الهايتيين يعيشون في مساكن طارئة، كما لا يزال الوضع الاقتصادي والسياسي هناك محفوفا بالمخاطر.