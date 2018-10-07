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    مصدر سعودي ينفي قتل جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول

    03:34 ص الأحد 07 أكتوبر 2018
    مصدر سعودي ينفي قتل جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول

    القاهرة – مصراوي :

    نفى مصدر مسؤول في القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في إسطنبول التصريحات التي نشرتها وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤولين أتراك، بأن المواطن السعودي جمال خاشقجي قد قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول.

    واستهجن المصدر بشدة هذه الاتهامات العارية من الصحة، وشكك المصدر بأن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع -وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

    وكشف المصدر عن أن وفدًا أمنيًا مكون من محققين سعوديين وصلوا السبت الماضي لإسطنبول بناءً على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكورًا للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

    وأكد المصدر حرص المملكة على سلامة مواطنيها أينما كانوا ومتابعة السلطات السعودية المختصة لهذا الشأن ومعرفة الحقيقة كاملة.

    اسطنبول القنصلية السعودية جمال خاشقجي

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