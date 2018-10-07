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    احتجاجات أمام المحكمة العليا الأمريكية بعد تصويت مجلس الشيوخ لـ "كافانو"

    02:33 ص الأحد 07 أكتوبر 2018
    احتجاجات أمام المحكمة العليا الأمريكية بعد تصويت مجلس الشيوخ لـ "كافانو"

    القاضي بريت كافانو

    واشنطن -أ ش أ:
    ذكرت قناة (سي.إن.إن.) الأمريكية، في نبأ عاجل، أن عدداً من المحتجين تجمعوا أمام المحكمة العليا الأمريكية بعد سماع نبأ تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح تثبيت بريت كافانو في المحكمة العليا.
    وأوضحت القناة أن كافانو يتواجد حالياً داخل ساحة المحكمة العليا انتظاراً لتأديته القسم، مشيرة إلى أن الشرطة الأمريكية قامت باعتقال عدد من الأفراد المحتجين.
    وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوّت بشكل نهائي، في وقت سابق يوم السبت، على تثبيت بريت كافانو في الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة الأمريكية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    المحكمة العليا الأمريكية بريت كافانو احتجاجات ضد كافانو مجلس الشيوخ الأمريكي
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