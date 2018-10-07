إنقاذ 120 مهاجرا قبالة سواحل مالطا

فاليتا (د ب أ)

أنقذ الجيش المالطي مجموعة من 120 مهاجرا، بعد أن شوهد القارب الذي يستقلونه ينجرف قبالة الجزيرة.

وقالت القوات المسلحة المالطية في بيان إن المهاجرين شوهدوا خلال دورية روتينية.

ومن المتوقع أن يرسو قاربهم على الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط في وقت مبكر من اليوم الأحد.

يذكر أن إيطاليا ومالطا على خلاف حول الطرف الذي ينبغي أن يتحمل مسؤولية المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، مما أدى إلى فرض قيود صارمة على سفن الإنقاذ التي تديرها منظمات غير حكومية.