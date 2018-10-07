  • عاجل:حريق هائل بقرية في أسوان.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نصر أكتوبر حريق الوادي الجديد ملكة جمال مصر 2018 مرتضى منصور تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    إنقاذ 120 مهاجرا قبالة سواحل مالطا

    02:08 ص الأحد 07 أكتوبر 2018
    إنقاذ 120 مهاجرا قبالة سواحل مالطا

    فاليتا (د ب أ)
    أنقذ الجيش المالطي مجموعة من 120 مهاجرا، بعد أن شوهد القارب الذي يستقلونه ينجرف قبالة الجزيرة.
    وقالت القوات المسلحة المالطية في بيان إن المهاجرين شوهدوا خلال دورية روتينية.
    ومن المتوقع أن يرسو قاربهم على الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط في وقت مبكر من اليوم الأحد.
    يذكر أن إيطاليا ومالطا على خلاف حول الطرف الذي ينبغي أن يتحمل مسؤولية المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، مما أدى إلى فرض قيود صارمة على سفن الإنقاذ التي تديرها منظمات غير حكومية.

    إنقاذ مهاجرين الهجرة غير الشرعية قوارب الهجرة سواحل مالطا

    الخبر التالى:

    احتجاجات أمام المحكمة العليا الأمريكية بعد تصويت مجلس الشيوخ لـ "كافانو"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان