العالم في صور: ميلانيا ترامب تزور الأهرامات.. ومظاهرات ضد "المرشح الشيطان" في البرازيل
كتب – مصراوي:
رصدت عدسات مصوري وكالة الأنباء الفرنسية، أبرز الصور حول العالم على مدار اليوم، وكان من بينها زيارة ميلانيا ترامب التاريخية للأهرامات، وتظاهر النساء في الولايات المتحدة ضد بريت كافانو الذي أصبح رئيسًا للمحكمة العليا الأمريكية، وأيضًا بحث شاب إندونيسي عن عائلته بين الإعصار.
الخبر التالى:"الإيكونوميست": تناقض في التعاطي مع الإسلام بين الناطقين بالإنجليزية والفرنسية في الغرب
الأخبار المتعلقة
-
حول العالم في 24 ساعة: القنصل السعودي بإسطنبول ينفي وجود خاشقجي بالقنصلية
-
أول تعليق من ترامب على تعيين كافانو رئيسًا للمحكمة العليا الأمريكية
-
بعد "لا أهتم حقًا".. ميلانيا ترامب تثير غضب العالم بسبب القبعة الإمبريالية
-
ميلانيا ترامب: كافانو مؤهل تماما لتولي عضوية المحكمة العليا الأمريكية
-
أعضاء مجلس الشيوخ يتجهون لتأكيد تعيين كافانو في المحكمة العليا
-
ميلانيا: لا أتفق دائمًا مع تغريدات ترامب.. وركزوا مع أفعالي لا ملابسي
-
119
-
52
-
51
-
39
-
31
-
29
-
29
-
24
-
23
-
23
إعلان