العالم في صور: ميلانيا ترامب تزور الأهرامات.. ومظاهرات ضد "المرشح الشيطان" في البرازيل

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات مصوري وكالة الأنباء الفرنسية، أبرز الصور حول العالم على مدار اليوم، وكان من بينها زيارة ميلانيا ترامب التاريخية للأهرامات، وتظاهر النساء في الولايات المتحدة ضد بريت كافانو الذي أصبح رئيسًا للمحكمة العليا الأمريكية، وأيضًا بحث شاب إندونيسي عن عائلته بين الإعصار.