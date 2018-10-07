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    العالم في صور: ميلانيا ترامب تزور الأهرامات.. ومظاهرات ضد "المرشح الشيطان" في البرازيل

    01:30 ص الأحد 07 أكتوبر 2018
    العالم في صور: ميلانيا ترامب تزور الأهرامات.. ومظاهرات ضد "المرشح الشيطان" في البرازيل

    كتب – مصراوي:
    رصدت عدسات مصوري وكالة الأنباء الفرنسية، أبرز الصور حول العالم على مدار اليوم، وكان من بينها زيارة ميلانيا ترامب التاريخية للأهرامات، وتظاهر النساء في الولايات المتحدة ضد بريت كافانو الذي أصبح رئيسًا للمحكمة العليا الأمريكية، وأيضًا بحث شاب إندونيسي عن عائلته بين الإعصار.

    الأهرامات ميلانيا ترامب البرازيل تسونامي إندونيسيا شارل أزنافور بريت كافانو

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