رويترز في جولة داخل القنصلية السعودية بحثًا عن خاشقجي.. فماذا وجدت؟ (فيديو)

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كتب - محمد عطايا:

اصطحب القنصل السعودي باسطنبول، محمد العتيبي، صحفيي وكالة "رويترز"، في جولة داخل مقر القنصلية بعد ادعاء مصادر تركية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخلها.

وتجول صحفيو رويترز في مقر القنصلية المؤلف من ستة طوابق والواقع شمال إسطنبول، وكما يُظهر الفيديو ليس هناك أي أثر لخاشقجي داخل المبنى.

وقال القنصل العام محمد العتيبي خلال مقابلة في القنصلية: "أحب أن أؤكد أن المواطن جمال خاشقجي غير موجود في القنصلية ولا في المملكة العربية السعودية، والقنصلية والسفارة تبذل جهودًا للبحث عنه ونشعر نحن بالقلق إزاء هذه القضية".

وقال العتيبي إن للمبنى مدخلين أحدهما في الواجهة الأمامية، والآخر في الخلف، وإن خاشقجي ربما يكون غادر من أيهما.

وأضاف: "فإذا كانت الجهات التي تذكر أنه اختطف تركز على تواجده في البعثة، فهذه مجرد شائعات لا يوجد لها أي أدلة أو حقائق ثابتة".

وأكد "نحن نتأسف على بعض التصريحات التي صدرت، فبعض المسؤولين الأتراك يصرون على تواجد المواطن داخل القنصلية، وهم يبنون هذا الكلام على أحاديث أشخاص دون أن يكون الأمر هذا مبني على حقائق أو وقائع".

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية التركية، أن سلطات بلادها فتحت تحقيقًا بشكل رسمي، حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي انقطعت أخباره عقب دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "تي آر تي" التركية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد -أمس الجمعة- أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي ليس في القنصلية السعودية بتركيا.

وتابع بن سلمان، في حوار مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن خاشقجي مواطن سعودي وأنه سيستمر في الحوار مع الحكومة التركية لمعرفة ماذا حدث له هناك؟.