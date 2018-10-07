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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: الإعلام البريطاني لا يحترم حقوق الإنسان

    12:30 ص الأحد 07 أكتوبر 2018
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: الإعلام البريطاني لا يحترم حقوق الإنسان

    جان كلود يونكر

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيعقد اجتماعا "حاسمًا" يوم 26 من الشهر الجاري في الضفة الغربية، فيما أصر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، على ضرورة وضع حدود لحرية الصحافة.. متهمًا الإعلام البريطاني بسحق الحقوق الإنسانية للسياسيين، وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، بتضييق نطاق منطقة صيد الأسماك في غزة من تسعة إلى ستة أميال.

    محمود عباس حقوق الإنسان منظمة التحرير الفلسطينية المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر

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