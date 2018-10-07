أبرز التصريحات في 24 ساعة: الإعلام البريطاني لا يحترم حقوق الإنسان

القاهرة - مصراوي:

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيعقد اجتماعا "حاسمًا" يوم 26 من الشهر الجاري في الضفة الغربية، فيما أصر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، على ضرورة وضع حدود لحرية الصحافة.. متهمًا الإعلام البريطاني بسحق الحقوق الإنسانية للسياسيين، وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، بتضييق نطاق منطقة صيد الأسماك في غزة من تسعة إلى ستة أميال.