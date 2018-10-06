رئيس الأركان السوداني يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية

الخرطوم - أ ش أ:

غادر رئيس هيئة الأركان المشتركة بالقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، مساء اليوم السبت، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كأرفع مسؤول عسكري يزور واشنطن منذ عدة سنوات.

وأوضح الإعلام العسكري - في بيان - أن عبد المعروف سيجري مباحثات مهمة مع نظيره الأمريكي ، خلال هذه الزيارة التي تستغرق عدة أيام ، تلبية لدعوة للمشاركة في مؤتمر يعقد بالولايات المتحدة لمناقشة مكافحة (التطرف العنيف).

ويشهد عبد المعروف معرضا تشارك فيه كبريات الشركات الأمريكية المتخصصة في جميع الأسلحة والمعدات العسكرية، وينظمه اتحاد الجيش الأمريكي، مصحوبا ببانوراما وعروض عسكرية بمشاركة مدراء الشركات بالإضافة لرؤساء الأركان.

وكان القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم ستيفن كوتسيس، نقل الدعوة لرئيس هيئة الأركان السوداني للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي يحضره رؤساء أركان وقادة جيوش أكثر من 120 دولة.