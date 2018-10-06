وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية تدين اختطاف الحوثي 15 طالبة من جامعة صنعاء

عدن - أ ش أ:

أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية ابتهاج الكمال عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام مليشيات الحوثي الانقلابية باختطاف 15 طالبة من جامعة صنعاء والتعرض لهن بالضرب والزج بهن في السجون.

وقالت الوزيرة اليمنية ، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، " إن ما أقدمت عليه المليشيا الحوثية يعتبر انتهاكاً سافراً لحقوق المرأة وللقوانين الدولية الإنسانية ، وأن الاعتداء واختطاف النساء يعد سابقة خطيرة في مسلسل الإجرام الوحشي من ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين".

ودعت الوزيرة اليمنية ، التي تشغل أيضا عضوية المجلس الأعلى للمرأة العربية ، المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق المرأة إلى تدوين هذه الجرائم وإدانتها وتحويلها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمحافل والدولية والإنسانية كون هذ الانتهاكات مجرمة القوانين الحقوقية والدولية الإنسانية.

وأعربت عن بالغ قلقها من تزايد حالات العنف ضد المرأة والطفل في مناطق سيطرة الانقلابين الحوثيين ، مؤكدة على أن قيام الحوثيين بتجنيد مليشيات نسائية تحت مسميات طائفية كـ (الزينبيات) واستخدامهن لاعتقال وضرب النساء مؤشر خطير من الجماعة للاستمرار في الجرائم الوحشية بحق المرأة.