أول تعليق من ترامب على تعيين كافانو رئيسًا للمحكمة العليا الأمريكية

كتب – محمد عطايا:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه شعر بحماس شديد لفوز بريت كافانو برئاسة المحكمة العليا، مشيرًا إلى أنه سيوقع على تعيينه في المنصب في وقت لاحق من اليوم.

وكتب على "تويتر": "هنأت مجلس الشيوخ الأمريكي لتأييدهم مرشحنا العظيم لمنصب رئيس المحكمة العليا. وسأوقع في وقت لاحق اليوم على أوراق تعيينه، وسيؤدي القسم بشكل رسمي"، مضيفًا: "متحمسًا للغاية".

وأيد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين بريت كافانو، في منصب رئيس للمحكمة العليا، بعد انتهاء التصويت اليوم السبت، لصالح المرشح من قبل رئيس الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وانهي التصويت الصراع الدائر في الكونجرس بعد فترة نقاش صاخبة ومثيرة للانقسام شهدت تحزبًا أحاطت بسعيه لتولي منصب في أعلى هيئة قضائية في البلاد مدى الحياة.

وكانت استاذة في علم النفس بجامعة كاليفورنيا، كريستين بلازي فورد، أثارت الرأي العام الأمريكي، بعدما زعمت أن بريت كافانو اعتدى عليها جنسيًا عندما كانا مراهقين في الثمانينيات.

تلك المزاعم لم تمنع كافانو من الترشح، حيث صادقت لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيحه، غداة الاستماع إلى شهادته وشهادة المرأة التي تتهمه بالتحرش بها جنسيًا، ووسط اتهامات متبادلة بين أعضاء الكونجرس.