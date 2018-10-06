حاكم مقاطعة الكونغو الوسطى: نقوم بما يلزم للتعرف على جثث الحادث تمهيدا لدفنها

كينشاسا - أ ش أ:

أعرب الحاكم المؤقت لمقاطعة الكونغو الوسطى، أتو ماتوبوانا، عن أسفه لمقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة 100 آخرين في حادث اصطدام شاحنة مواد بترولية بحافلة.

وأشار ماتوبوانا -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت- إلى أن المسؤولين يقومون بما يلزم للتعرف على الجثث المتفحمة تمهيداً لدفنها، مضيفا أنه قد صدرت تعليمات لمسؤولي الصحة بتجهيز المستشفيات للقيام بكل ما يلزم لمعالجة الضحايا.

وذكرت الشبكة أن الحادث نتج عن اصطدام الشاحنة بالحافلة واندفاع المواطنين لتجميع المواد البترولية المنسكبة واشتعال النيران بعد ذلك، موضحة أن الحادثة وقعت في قرية أمبوبا القريبة من مدينة كيسانتو والتي تبعد حوالي 200 كيلومتر جنوب غربي العاصمة كينشاسا، ومضيفة أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد قد عرضت تقديم المساعدة للمصابين من الحادث.