أكثر الكلمات إنتشاراً

نصر أكتوبر حريق الوادي الجديد ملكة جمال مصر 2018 مرتضى منصور تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

الكونجرس يؤيد تعيين كافانو رئيسًا للمحكمة العليا الأمريكية

10:22 م السبت 06 أكتوبر 2018
الكونجرس يؤيد تعيين كافانو رئيسًا للمحكمة العليا الأمريكية

بريت كافانو

كتب – محمد عطايا:

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس الأمريكي تعيين بريت كافانو، رئيسًا للمحكمة العليا الأمريكية، بعد انتهاء التصويت اليوم السبت، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وانهي التصويت الصراع الدائر في الكونجرس بعد فترة نقاش صاخبة ومثيرة للانقسام شهدت تحزبًا أحاطت بسعيه لتولي منصب في أعلى هيئة قضائية في البلاد مدى الحياة.

وكانت استاذة في علم النفس بجامعة كاليفورنيا، كريستين بلازي فورد، أثارت الرأي العام الأمريكي، بعدما زعمت أن بريت كافانو اعتدى عليها جنسيًا عندما كانا مراهقين في الثمانينيات.

تلك المزاعم لم تمنع كافانو من الترشح، حيث صادقت لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيحه، غداة الاستماع إلى شهادته وشهادة المرأة التي تتهمه بالتحرش بها جنسيًا، ووسط اتهامات متبادلة بين أعضاء الكونجرس.

الكونجرس الأمريكي يت كافانو محكمة العليا الأمريكية ولايات المتحدة

الخبر التالى:

حاكم مقاطعة الكونغو الوسطى: نقوم بما يلزم للتعرف على جثث الحادث تمهيدا لدفنها
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان