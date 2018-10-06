الكونجرس يؤيد تعيين كافانو رئيسًا للمحكمة العليا الأمريكية

كتب – محمد عطايا:

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس الأمريكي تعيين بريت كافانو، رئيسًا للمحكمة العليا الأمريكية، بعد انتهاء التصويت اليوم السبت، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وانهي التصويت الصراع الدائر في الكونجرس بعد فترة نقاش صاخبة ومثيرة للانقسام شهدت تحزبًا أحاطت بسعيه لتولي منصب في أعلى هيئة قضائية في البلاد مدى الحياة.

وكانت استاذة في علم النفس بجامعة كاليفورنيا، كريستين بلازي فورد، أثارت الرأي العام الأمريكي، بعدما زعمت أن بريت كافانو اعتدى عليها جنسيًا عندما كانا مراهقين في الثمانينيات.

تلك المزاعم لم تمنع كافانو من الترشح، حيث صادقت لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيحه، غداة الاستماع إلى شهادته وشهادة المرأة التي تتهمه بالتحرش بها جنسيًا، ووسط اتهامات متبادلة بين أعضاء الكونجرس.