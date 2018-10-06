ميلانيا ترامب: كافانو مؤهل تماما لتولي عضوية المحكمة العليا الأمريكية

واشنطن - القاهرة (د ب أ)

صرحت ألسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب، أن بريا كافانو مؤهل تمامًا لعضوية المحكمة العليا الأمريكية، وذلك قبيل التصويت النهائي على المرشح.

وذكرت ميلانيا ترامب، على هامش زيارتها الإفريقية اليوم السبت من القاهرة، ردا على أسئلة الصحفيين، أن كافانو شخص مؤهل تأهيلا عاليا لتولي هذا المنصب بأعلى محكمة أمريكية، مشيرة إلى أنها مسرورة لقيام كافانو بالرد بنفسه على الاتهامات التي وجهتها له أستاذة علم النفس كريستين بلازى فورد بمحاولة اغتصابها بداية الثمانينات.

وكانت نساء أخريات اتهمن كافانو بأنه اعتدى عليهن جنسيا قبل أكثر من ثلاثين عاما، لكنه نفى جميع التهم التي وجهت إليه.

وقالت ميلانيا ترامب إنها مسرورة أيضا لأن مكتب التحقيقات الاتحادي حقق في هذه الاتهامات، مؤكدة أن ضحايا الاعتداءات الجنسية يجب أن يحصلوا على مساعدة، مضيفة بالقول: "أنا ضد كل صورة من صور الاعتداء أو العنف".

ومن المرجح تماما أن يفوز كافانو في التصويت الذي يجريه مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم السبت، لاختياره عضوا بهيئة قضاة المحكمة العليا الأمريكية.

وكان اثنان من المرشحين المحتملين للمنصب، دعما أمس الجمعة المرشح المحافظ الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبهذا جمع الجمهوريون وفقا للوضع الراهن عددا كافيا من الأصوات داخل مجلس الشيوخ لحسم اختياره.

وتحدث الرئيس دونالد ترامب اليوم السبت في تغريدة على موقع تويتر قائلا: "يوم عظيم لأمريكا" في إشارة إلى النجاح المرجح لمرشحه في تصويت مجلس الشيوخ.