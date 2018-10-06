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    الرئيس العراقي يؤكد أهمية تشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب

    07:05 م السبت 06 أكتوبر 2018
    الرئيس العراقي يؤكد أهمية تشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب

    بغداد (أ ش أ)

    أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أهمية تشكيل حكومة تلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي.
    وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إن الرئيس برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد نائب رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المكتب السياسي لحزب دعاة الإسلام خضير الخزاعي، وتطرق اللقاء إلى مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، والتأكيد على أهمية أن تلبي طموحات الشعب العراقي.
    وقدم نائب رئيس الجمهورية الأسبق تهانيه للرئيس برهم صالح لتسلمه مهام منصبه، فيما نوه الرئيس بمواقف الخزاعي تجاه كافة أبناء العراق والحرص على التعايش السلمي بين جميع المكونات.

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    برهم صالح الرئيس العراقي الشعب العراقي حكومة العراق

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